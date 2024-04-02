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Наполи планирует сделать солидное предложение Антонио Конте

Италия

Конте может возобновить тренерскую деятельность

Наполи планирует сделать солидное предложение Антонио Конте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" рассматривает возможность пригласить Антонио Конте на должность главного тренера клуба.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, президент Аурелио Де Лаурентис уверен, что Конте является именно тем специалистом, который лучше всего подойдет команде.

Президент готов предоставить Антонио полномочия по управлению трансферной политикой "Наполи" и назначению нового спортивного директора.

Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", а в 2023 году ушел из "Тоттенхэма" и с тех пор не возглавил ни один клуб.

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Аурелио де Лаурентис Антонио Конте Наполи
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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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