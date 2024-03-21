Де Лаурентис присматривается к спортивному директору Пармы и определяется с будущим тренером клуба

Еще два месяца интенсивной работы, а затем будет революция. И это будет касаться не только игроков, но и тренерского состава, сообщает La Gazzetta dello Sport. Аурелио Де Лаурентис уже работает над будущим Неаполя, но многое зависит от того на каком месте финиширует клуб. В случае удивительного возвращения в Лигу чемпионов, безусловно, было бы логичным сохранить Франческо Кальцону на тренерском месте: с ним Неаполь быстро продвинулся вперед, хотя остаются различные трудности. Впрочем, возвращение в топ-4 в Серии А в этом сезоне маловероятно, хотя в списке желаний президента голубых всегда на первом месте стоит имя Антонио Конте.

Перемены могли бы коснуться также позиции спортивного директора: неделями звучит интерес Неаполя к Мауро Педерцоли, нынешнему спортивному директору Пармы. И кто знает, не может ли его имя быть связано также с возможным новым тренером, поскольку Фабио Пеккья - руководитель эмильянцев - вошел в список возможных кандидатов на тренерское место в голубых. Кроме этого, о нем положительно отзывается Рафа Бенитес, при котором итальянец работал ассистентом тренера в "Наполи".

Что касается альтернативных вариантов, то в записной книжке президента Наполи всегда есть имя Винченцо Италиано из Фиорентины, которому он хотел бы поручить тренерское место год назад, после Спаллетти. Также остается актуальной кандидатуры Раффаэле Палладино из Монцы и Франческо Фариоли из Ниццы.

Де Лаурентис знает, что больше ошибаться нельзя, поэтому хочет спланировать будущее с большим опережением. Еще один год так продолжаться в Неаполе не может.