Испанский телеканал уволил своего сотрудника за унизительный комментарий в адрес вингера Барселоны

Испанский телеканал Movistar Plus+ уволил аналитика Германа Бургоса после того, как "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" отказались давать интервью из-за его оскорбительного комментария в адрес Ламине Ямала перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

Movistar Plus+ извинился перед игроком после того, как Бургос сказал.

"Если профессиональный футбол ему не пойдет, он может оказаться на светофоре".

Комментарий, интерпретированный как отсылку на людей, которые стоят на светофорах и требуют у водителей деньги. Это вызвало возмущение.