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Бетис - Сельта (2:1). Первый гол Фекира в сезоне. Обзор матча и видео голов

Испания
Обновлено

Сельта приблизилась к зоне вылета из Ла Лиги

Бетис - Сельта (2:1). Первый гол Фекира в сезоне. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

В рамках 31-го тура Ла Лиги "Бетис" принимал на своем стадионе "Сельту". "Зелено-белые" победили со счетом 2:1, один из голов на свой счет записал Набиль Фекир, это для француза первый гол в сезоне.

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Бетис" - "Сельта".

Севилья. "Бенито Вильямарин".

Бетис - Сельта (2:1)

Голы (гол): Хуан Миранда (53'), Набиль Фекир (83'), Йорген Странд Ларсен (90+1')

После поражения, "Сельта", приблизиться к зоне вылета. Расстояние между командой из Виго и "Кадисом" 3 очка

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Сельта (Виго) Бетис (Севилья) Набиль Фекир
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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