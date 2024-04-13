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Бетис - Сельта (2:1). Первый гол Фекира в сезоне. Обзор матча и видео голов
Сельта приблизилась к зоне вылета из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
В рамках 31-го тура Ла Лиги "Бетис" принимал на своем стадионе "Сельту". "Зелено-белые" победили со счетом 2:1, один из голов на свой счет записал Набиль Фекир, это для француза первый гол в сезоне.
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании "Бетис" - "Сельта".
Севилья. "Бенито Вильямарин".
Бетис - Сельта (2:1)
Голы (гол): Хуан Миранда (53'), Набиль Фекир (83'), Йорген Странд Ларсен (90+1')
После поражения, "Сельта", приблизиться к зоне вылета. Расстояние между командой из Виго и "Кадисом" 3 очка
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