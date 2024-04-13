Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал Переса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал влияние Флорентина Переса на чемпионат Испании и не только.

"Он уже много лет пытается выжить меня из чемпионата Испании. Его идея и продвижения Суперлиги свидетельствует о том, что он хочет иметь полное влияние на футбол. Я защищаюсь, как могу, но он очень влиятельный человек и это плохо и для страны, и для чемпионата. Он хочет устроить феодальные времена в футболе", — приводят слова Тебаса Sport.es.