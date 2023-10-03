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Тебас отреагировал на слова бывшего Комиссара национальной полиции Испании о Пересе: Флорентино дружил с министром внутренних дел Испании

Испания
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В остальном он попросил Вильярехо доказать вину Переса

Тебас отреагировал на слова бывшего Комиссара национальной полиции Испании о Пересе: Флорентино дружил с министром внутренних дел Испании

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о славах бывшего Комиссара национальной полиции Испании Хосе Мануэля Вильярехо о подкупе судей президентом "Реала" Флорентино Пересом. Президент чемпионата Испании попросил доказать вину главы "Мадрида".

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"Вильярехо сказал две вещи: что Флорентино подкупил судей и что он неприкосновенен.

Во-первых, если у него есть какая-то информация, пусть он это докажет. Вильярехо много говорит, и его тактика достойна осуждения. Вот почему я часто говорю о «журналистах в стиле Вильярехо»: вы придумываете историю, публикуете ее, а затем дело доходит до суда, где уже решают, что и как...

Но вторая часть, в которой говорится, что Флорентино неприкосновенен, – думаю, я верю в это. Я верю в это, потому что дело не в том, что Вильярехо так говорит, это распространенное мнение в стране. Все это знают, это объективный факт.

Рубалькаба (министр внутренних дел Испании с 2006 по 2011 год) был очень хорошим другом Флорентино, так что все сходится. Поскольку об этом рассказал Вильярехо, который был комиссаром полиции, а Рубалькаба был министром внутренних дел, я могу в это поверить", – сказал Тебас.

Недавно стало известно, что Флорентино Перес подал в суд на Вильярехо. Об этом вышло заявление на сайте "Реала".

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В статье: Флорентино Перес Хавьер Тебас
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Источник:
marca.com

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