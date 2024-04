Примера. Реал Сосьедад — Альмерия 2:2. Не победили худшую команду Испании

"Альмерия" идет на последнем месте и выиграла всего раз в 31 туре. Тем не менее, на поле "Ла Реала" она выстояла.

Хозяева пропустили контратаку на 30-й минуте, и Адри Эмбарба пробил под Ремиро.

"Сосьедад" мигом отыгрался — это Шералдо Бекер замкнул прострел Галана.

А вот дальше у басков проявились давние проблемы с реализацией. Субименди пробил в перекладину; Барренечеа проиграл дуэль Масимиану; гол Оярсабаля отменил ВАР из-за офсайда; Захарян запорол отменную контратаку.

Sheraldo Becker scores to tie the game up at 1-1 for Real Sociedad against Almeria. ⚽️????????



Javi Galan gets the assist ????????????pic.twitter.com/2KOsHgfF8j