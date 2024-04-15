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МЛС подождёт? Гризманн собирается продлить контракт с Атлетико
33-летний француз предан "матрасникам"
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не горит желанием менять клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает издание Relevo.
По информации источника, стороны намерены уже сейчас приступить к началу переговоров о новом контракте, несмотря на то, что действующее трудовое соглашение француза с мадридским клубом рассчитано до середины 2026 года.
Ранее Гризманн
В этом сезоне Гризманн принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячем и восемью результативными передачами.
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