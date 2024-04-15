МЛС подождёт? Гризманн собирается продлить контракт с Атлетико

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не горит желанием менять клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, стороны намерены уже сейчас приступить к началу переговоров о новом контракте, несмотря на то, что действующее трудовое соглашение француза с мадридским клубом рассчитано до середины 2026 года.

Ранее Гризманн сообщал о своих планах завершить карьеру в МЛС, после чего появилась информация об интересе к нему со стороны таких клубов, как "Интер Майами" (за который выступает украинец Сергей Кривцов и каталонское трио в лице Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса), а также "Лос-Анджелес".

В этом сезоне Гризманн принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячем и восемью результативными передачами.