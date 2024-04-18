Араухо прокомментировал свое будущее в Барселоне

Он не подставил команду... Его выгнали ни за х**.... За точно такой (один к одному) фот на Гюндогане арбитр не дал ни-че-го... Помню, когда в 79-м году Баскаков засуди в Москве Шахту в игре со Спартаком за золото - Старухин в коридоре добрался до его кадыка, обещая засунуть ему свисток в ж** еле оттащили... Вспомнил об этом потому, что Хави точно позавчера позавидовал бы Старухину.... если б знал про эту историю