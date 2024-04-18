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Араухо прокомментировал свое будущее в Барселоне
Тот, кто подставил команду в матче с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо рассказал о продлении сотрудничества со своим клубом.
"Продление моего контракта идет очень хорошо. В конце сезона мы еще обсудим это. Но я очень счастлив в "Барселоне" и всегда буду выкладываться на все 100%".
Нынешний договор 25-летнего Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.04.2024 в 18:31
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