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Араухо прокомментировал свое будущее в Барселоне

Испания
Обновлено

Тот, кто подставил команду в матче с ПСЖ

Араухо прокомментировал свое будущее в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо рассказал о продлении сотрудничества со своим клубом.

"Продление моего контракта идет очень хорошо. В конце сезона мы еще обсудим это. Но я очень счастлив в "Барселоне" и всегда буду выкладываться на все 100%".

Нынешний договор 25-летнего Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.

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Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.04.2024 в 18:31
Он не подставил команду... Его выгнали ни за х**.... За точно такой (один к одному) фот на Гюндогане арбитр не дал ни-че-го... Помню, когда в 79-м году Баскаков засуди в Москве Шахту в игре со Спартаком за золото - Старухин в коридоре добрался до его кадыка, обещая засунуть ему свисток в ж** еле оттащили... Вспомнил об этом потому, что Хави точно позавчера позавидовал бы Старухину.... если б знал про эту историю
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Комментарии 3
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.04.2024 в 18:31
Он не подставил команду... Его выгнали ни за х**.... За точно такой (один к одному) фот на Гюндогане арбитр не дал ни-че-го... Помню, когда в 79-м году Баскаков засуди в Москве Шахту в игре со Спартаком за золото - Старухин в коридоре добрался до его кадыка, обещая засунуть ему свисток в ж** еле оттащили... Вспомнил об этом потому, что Хави точно позавчера позавидовал бы Старухину.... если б знал про эту историю
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Spokoyno (Київ)
18.04.2024 в 18:57
Дійсно Араухо суперника не ЗАВАЛИВ, що чудово видно на повторах! В АПЛ зазвичай навіть і більші контакти не свистять... бо вважають, що хтось впав не тому, що його завалили, а для судді! Проте недарма "найперші претенденти" грають зовсім не у "нашій" четвірки і власник ПСЖ не остання людина в УЄФА! Тому Феміда не міркувала над всіма аргументами, а просто рубанула чужого.
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Spokoyno (Київ)
18.04.2024 в 18:16
ТАК! Важко знайти кращого центрбека тим більше ще "за копійки" Утім Рональду потрібно уникати зайвих контактів у контактному виді спорту. Іноді це приводить до дуже поганих наслідків Тим більш коли все на розсуд однієї особи! А та однакові дотики руками до суперника може трактувати, як чоловічу боротьбу на полі чи фол останньої надії! І те, і інше трактування знайде підтвердження у Правилах Правда у різних його пунктах
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