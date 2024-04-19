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Жирона — Кадис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" — "Кадис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Жирона" примет "Кадис" в 32-м туре Примеры, и это тот случай, когда оступаться нельзя обоим.
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"Жирона" проиграла все 5 последних выездов, и "Монтиливи" - ее последняя надежда в борьбе за попадание в ЛЧ. Сейчас каталонцы идут 3-ми, но "Атлетик" отстает на 8 очков и пока остается в борьбе.
Тем временем "Кадису" надо набрать только 4 очка, чтобы выбраться из зоны вылета. Не так давно южане били "Атлетико" (2:0) и недооценивать их не стоит.
Ну, и украинский след существенен. Следить предлагаем за Артемом Довбиком — он забил 3 гола в 2 последних турах и он поможет "Жироне". А вот у Виктора Цыганкова новая травма, и это большая проблема для Мичела. Справятся ли каталонцы без экс-лидера "Динамо" - узнаем в субботу, 20 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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