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Жирона — Кадис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Кадис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Кадис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" примет "Кадис" в 32-м туре Примеры, и это тот случай, когда оступаться нельзя обоим.

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"Жирона" проиграла все 5 последних выездов, и "Монтиливи" - ее последняя надежда в борьбе за попадание в ЛЧ. Сейчас каталонцы идут 3-ми, но "Атлетик" отстает на 8 очков и пока остается в борьбе.

Тем временем "Кадису" надо набрать только 4 очка, чтобы выбраться из зоны вылета. Не так давно южане били "Атлетико" (2:0) и недооценивать их не стоит.

Ну, и украинский след существенен. Следить предлагаем за Артемом Довбиком — он забил 3 гола в 2 последних турах и он поможет "Жироне". А вот у Виктора Цыганкова новая травма, и это большая проблема для Мичела. Справятся ли каталонцы без экс-лидера "Динамо" - узнаем в субботу, 20 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Жирона - Кадіс
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