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Стала известна точная дата возвращения Барселоны на Камп Ноу

Испания

Успеют до конца года

Стала известна точная дата возвращения Барселоны на Камп Ноу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Совет директоров "Барселоны" назвал дату возвращения команды на родной стадион.

Как сообщает Mundo Deportivo, возвращение каталонского клуба на "Камп Ноу" запланировано на 15 декабря 2024 года. При этом вместимость арены на игре будет составлять 60% от запланированных 105 тысяч мест (около 63 тысячи).

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Первоначальный план заключался в том, чтобы открыть стадион к 125-летию клуба в ноябре, но впоследствии руководство "Барселоны" приняло решение не форсировать процесс.

Напомним, "Камп Ноу" находится на реконструкции с прошлого лета. С того времени "сине-гранатовые" проводят домашние матчи на "Монжуике"

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Источник:
Barca Blaugranes
Опубликовал: Александр Бураков
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