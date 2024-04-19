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Сельта продлила контракт с главным тренером
Специалист возглавил команду месяц назад
Фото: rccelta.es
"Сельта" сообщила о продлении контракта с главным тренером Клаудио Хиральдесом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
На официальном сайте клуба говорится, что руководство "небесных" довольно работой специалиста и видит его у руля команды в следующем сезоне, независимо от дивизиона.
Хиральдес возглавил команду месяц назад, в марте, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под руководством Клаудио команда из города Виго провела три матча (1 победа, 1 ничья и 1 поражение).
После 31-го тура "Сельта" с 28 баллами идет на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
???????????????????????????? ???? Claudio Giráldez renova como adestrador do RC Celta ata 2025! #Claudio2025 #RCCelta ???? pic.twitter.com/7WHx4NFVQl— RC Celta (@RCCelta) April 18, 2024
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