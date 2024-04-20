  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона настроена летом подписать хавбека РБ Лейпциг
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона настроена летом подписать хавбека РБ Лейпциг

Испания

Клуб настроен серьезно

Барселона настроена летом подписать хавбека РБ Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" собирается подписать Дани Ольмо в рассрочку, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" собирается подписать 25-ленего испанца Дани Ольмо, однако отступные полузащитника "Лейпцига" составляют 60 миллионов евро, из-за этого "Барселона" хочет купить игрока в рассрочку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за этот сезон Дани Ольмо сыграл в 22 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 8 голами и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ничья в пользу Жироны. Атлетик - Гранада 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Клуб с чемпионата Италии заинтересован в подписании Начо Фернандеса
yellow-arrow
Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
Барселона Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
20.04.2024 в 09:41
Шлемазлы каталонские все фантазируют..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.04.2024 в 09:41
Шлемазлы каталонские все фантазируют..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости