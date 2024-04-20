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Барселона настроена летом подписать хавбека РБ Лейпциг
Клуб настроен серьезно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" собирается подписать Дани Ольмо в рассрочку, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, "Барселона" собирается подписать 25-ленего испанца Дани Ольмо, однако отступные полузащитника "Лейпцига" составляют 60 миллионов евро, из-за этого "Барселона" хочет купить игрока в рассрочку.
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Напомним, за этот сезон Дани Ольмо сыграл в 22 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 8 голами и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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