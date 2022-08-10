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Без сюрпризов. Реал Мадрид выиграл Суперкубок УЕФА-2022

Суперкубок УЕФА
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"Айнтрахт" сопротивлялся недолго

Без сюрпризов. Реал Мадрид выиграл Суперкубок УЕФА-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gaston Szerman/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Все как всегда - мадридский "Реал" выиграл трофей. Скажите честно, вы ведь знали, что у "Айнтрахта" ничего не получится?

"Орлы" - крепкая, обученная, но все же не гениальная команда. Сегодня их хватило примерно на полчаса - на этом отрезке у Мадрида возникали большие проблемы с атаками; он подстраивался под соперника на флангах и даже чуть не пропустил. Камада вышел на Куртуа после идеального паса Борре, но пробил прямо в бельгийца.

Кажется, этот эпизод разбудил "Реал". Уже через минуту-две "Сливочные" ответили отличной фланговой атакой, которую замыкал Винисиус - Тута вынес мяч из пустых ворот.

Ну, а дальше Мадрид уже своего не отпускал. Кислорода немцам оставляли все меньше, и под конец тайма счет был открыт. Алаба забил после двух выигранных единоборств после углового - вот он, чемпионский настрой!

Еще два момента перед перерывом испанцы запороли - удар Винисиуса вытащил Трапп, а Бензема сам пробил немного мимо с центра штрафной.

Что мог изменить второй тайм? Да ничего. Скамейка у "Айнтрахта" не настолько качественная, чтобы переворачивать такие игры. Да, вышли Коло Муани и Гетце, но первому не хватает интеллекта, а другому - физики. Так что "Реал" монотонно продолжал натиск.

Моментов было не так, чтоб много, но Вини мог забивать; также Каземиро попал в перекладину с линии штрафной.

"Айнтрахт" не мог адекватно ответить, так что его судьба была предрешена. Интригу убили те, кому и полагается - Винисиус отдал, Бензема забил. И Трапп, и защитники "Орлов" в эпизоде выглядели комично; наверное, так просто нельзя играть финалы.

Дальше матч уже можно было не смотреть; если вкратце, то одни не хотели, другие не могли. Для "Реала" это пятый Суперкубок УЕФА, и за этим показателем он сравнялся с "Барсой" и "Миланом" - это и останется в истории. А чисто субъективное впечатление - чтобы расшатать трон, на котором уселись "Сливочные", нужен кто-то помощнее "Айнтрахта", и намного.

Матч за Суперкубок УЕФА. Хельсинки. "Олимпийский"

"Реал Мадрид" - "Айнтрахт" - 2:0

Голы: Алаба, 37, Бензема, 65

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Чуамени, 85), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Родриго, 67), Каземиро, Кроос (Рюдигер, 85) - Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус (Себальос, 85)

"Айнтрахт": Трапп - Туре (Аларио, 70), Тута, Ндика - Кнауфф, Роде (Гетце, 58), Соу, Ленц - Линдстрем (Коло Муани, 58), Камада - Борре

Предупреждение: Аларио, 90+1

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (7)
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hrdhrd (Украина)
10.08.2022 в 23:59
Всех с победой! Бывали конечно суперкубки и повеселее, тут Реал очень спокойно и на классе айнтрахнул пацанов. До 30 минуты что-то там огрызнулись, дальше на поле была одна команда. Винисиус, Милитао, Каземиро, Вальверде просто звери) Но в целом Мадриду еще явно форму надо набирать.
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hrdhrd (Украина)
11.08.2022 в 00:02
А, и Карима зе Дрима забыл. Как всегда мощно, предголевой пас головой и забитый гол. Но конечно дубль Клермонту сами знаете кого выглядит помощнее, так что насчет Золотого мяча есть сомнения
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+1
0
sasha_lv (Львів)
10.08.2022 в 23:59
Цікаво шо скажуть..."айнтрахнуті"???
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+2
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Лекарь (село Дарниця)
10.08.2022 в 23:56
Хочу запитати хлопця "з Монреалю". Того, що рахував трофєї. Як там зараз справи? Який там рахунок по трофеях? Я цікавлюся просто так, не аби підколоти. Насправді, просто цікаво.
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hrdhrd (Украина)
11.08.2022 в 00:00
Он же уже сказал, что Реал требл не брал, поэтому Барселона круче. Если Реал возьмет требл, останется только Кубок Гампера из аргументов
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Лекарь (село Дарниця)
11.08.2022 в 00:04
Що таке Кубок Гампера?
0
0
sasha_lv (Львів)
10.08.2022 в 23:56
Вітання болєлам Великого Реалу!!!!!!!!Спокійно,солідно класно......перший трофей пішов......
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