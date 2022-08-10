Без сюрпризов. Реал Мадрид выиграл Суперкубок УЕФА-2022

Все как всегда - мадридский "Реал" выиграл трофей. Скажите честно, вы ведь знали, что у "Айнтрахта" ничего не получится?

"Орлы" - крепкая, обученная, но все же не гениальная команда. Сегодня их хватило примерно на полчаса - на этом отрезке у Мадрида возникали большие проблемы с атаками; он подстраивался под соперника на флангах и даже чуть не пропустил. Камада вышел на Куртуа после идеального паса Борре, но пробил прямо в бельгийца.

Кажется, этот эпизод разбудил "Реал". Уже через минуту-две "Сливочные" ответили отличной фланговой атакой, которую замыкал Винисиус - Тута вынес мяч из пустых ворот.

Ну, а дальше Мадрид уже своего не отпускал. Кислорода немцам оставляли все меньше, и под конец тайма счет был открыт. Алаба забил после двух выигранных единоборств после углового - вот он, чемпионский настрой!

Еще два момента перед перерывом испанцы запороли - удар Винисиуса вытащил Трапп, а Бензема сам пробил немного мимо с центра штрафной.

Что мог изменить второй тайм? Да ничего. Скамейка у "Айнтрахта" не настолько качественная, чтобы переворачивать такие игры. Да, вышли Коло Муани и Гетце, но первому не хватает интеллекта, а другому - физики. Так что "Реал" монотонно продолжал натиск.

Моментов было не так, чтоб много, но Вини мог забивать; также Каземиро попал в перекладину с линии штрафной.

"Айнтрахт" не мог адекватно ответить, так что его судьба была предрешена. Интригу убили те, кому и полагается - Винисиус отдал, Бензема забил. И Трапп, и защитники "Орлов" в эпизоде выглядели комично; наверное, так просто нельзя играть финалы.

Дальше матч уже можно было не смотреть; если вкратце, то одни не хотели, другие не могли. Для "Реала" это пятый Суперкубок УЕФА, и за этим показателем он сравнялся с "Барсой" и "Миланом" - это и останется в истории. А чисто субъективное впечатление - чтобы расшатать трон, на котором уселись "Сливочные", нужен кто-то помощнее "Айнтрахта", и намного.

Матч за Суперкубок УЕФА. Хельсинки. "Олимпийский"

"Реал Мадрид" - "Айнтрахт" - 2:0

Голы: Алаба, 37, Бензема, 65

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Чуамени, 85), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Родриго, 67), Каземиро, Кроос (Рюдигер, 85) - Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус (Себальос, 85)

"Айнтрахт": Трапп - Туре (Аларио, 70), Тута, Ндика - Кнауфф, Роде (Гетце, 58), Соу, Ленц - Линдстрем (Коло Муани, 58), Камада - Борре

Предупреждение: Аларио, 90+1