Mundo Deportivo: Барселона подпишет 17-летнего таланта Пари Сен-Жермен
Не зимой, а летом
Атакующий хавбек парижан Адиль Аушиш интересен каталонской "Барселоне". "Сине-гранатовые" уже несколько лет следят за игроком юношеской сборной Франции U-17 и намерены подписать его по окончанию сезона. В активе Аушиша только один матч за основу "ПСЖ".
Летом футболист алжирского происхождения станет свободным агентом, но французы хотят продлить с ним контракт. Правда, сам Адиль не собирается заключать с клубом новое соглашение, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
В случае перехода Аушиша летом 2020 года "Барселоне" нужно будет заплатить "ПСЖ" незначительную компенсацию за подготовку игрока.
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Источник:Mundo Deportivo
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