  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Mundo Deportivo: Барселона подпишет 17-летнего таланта Пари Сен-Жермен
В тренде

Mundo Deportivo: Барселона подпишет 17-летнего таланта Пари Сен-Жермен

Трансферы
(1 голосов)

Не зимой, а летом

Mundo Deportivo: Барселона подпишет 17-летнего таланта Пари Сен-Жермен
Новина українською

Атакующий хавбек парижан Адиль Аушиш интересен каталонской "Барселоне". "Сине-гранатовые" уже несколько лет следят за игроком юношеской сборной Франции U-17 и намерены подписать его по окончанию сезона. В активе Аушиша только один матч за основу "ПСЖ".

Летом футболист алжирского происхождения станет свободным агентом, но французы хотят продлить с ним контракт. Правда, сам Адиль не собирается заключать с клубом новое соглашение, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

Читайте такжеБарселона - лидер по размеру заработной платы в мировом спорте

В случае перехода Аушиша летом 2020 года "Барселоне" нужно будет заплатить "ПСЖ" незначительную компенсацию за подготовку игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Адиль Аушиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...