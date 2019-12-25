Mundo Deportivo: Барселона подпишет 17-летнего таланта Пари Сен-Жермен

Атакующий хавбек парижан Адиль Аушиш интересен каталонской "Барселоне". "Сине-гранатовые" уже несколько лет следят за игроком юношеской сборной Франции U-17 и намерены подписать его по окончанию сезона. В активе Аушиша только один матч за основу "ПСЖ".

Летом футболист алжирского происхождения станет свободным агентом, но французы хотят продлить с ним контракт. Правда, сам Адиль не собирается заключать с клубом новое соглашение, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

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В случае перехода Аушиша летом 2020 года "Барселоне" нужно будет заплатить "ПСЖ" незначительную компенсацию за подготовку игрока.