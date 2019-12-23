Барселона - лидер по размеру заработной платы в мировом спорте

"Барселона" - лидер по размеру базовой средней заработной платы среди всех спортивных команд мира. Об этом говорится в исследовании Sportingintelligence за 2019 год.

В ходе исследования были проанализированы данные 350 команд, 18 лиг в 7 видах спорта: футболе, бейсболе, баскетболе, крикете, хоккее, австралийском футболе и американском футболе.

Отметим, что средняя зарплата в "Барселоне" составляет 12,284 млн долларов в год. Вторую строчку занимает мадридский "Реал" (11,154 млн), а на третьем месте расположился туринский "Ювентус" (10,106 млн).