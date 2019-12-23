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Барселона - лидер по размеру заработной платы в мировом спорте

Испания
(1 голосов)

Средняя зарплата каталонцев составляет 12, 284 миллиона долларов

Барселона - лидер по размеру заработной платы в мировом спорте
Новина українською

"Барселона" - лидер по размеру базовой средней заработной платы среди всех спортивных команд мира. Об этом говорится в исследовании Sportingintelligence за 2019 год.

В ходе исследования были проанализированы данные 350 команд, 18 лиг в 7 видах спорта: футболе, бейсболе, баскетболе, крикете, хоккее, австралийском футболе и американском футболе.

Отметим, что средняя зарплата в "Барселоне" составляет 12,284 млн долларов в год. Вторую строчку занимает мадридский "Реал" (11,154 млн), а на третьем месте расположился туринский "Ювентус" (10,106 млн).

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Zidane5 (Одесса)
23.12.2019 в 15:58
Интересно, какая была средняя зарплата у лидера этого списка в 2000 году
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Siren05 (Мариуполь)
23.12.2019 в 16:30
Такая же. Только в перерасчёте на гривни
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