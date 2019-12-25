Артете нужен хавбек Лестера. Арсенал предложит за игрока $50 млн и своего капитана

Менеджер "Арсенала" Микель Артета желает заполучить опорного полузащитника "Лестер Сити" Уилфреда Ндиди, как сообщает Sky Sports. По информации источника, "канониры" расстанутся со своим капитаном Гранитом Джакой и доплатят 52 миллиона долларов, чтобы заполучить хавбека.

В текущем сезоне 23-летний нигериец сыграл 17 матчей за "лисов" (2 забитых гола). В составе команды Ндиди выступает с 2017 года, он перебрался на Туманный Альбион из бельгийского "Генка".

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В активе 27-летнего Джаки 15 матчей за "Арсенал" и скандал с брошенной капитанской повязкой. В турнирной таблице АПЛ "лисы" занимают второе место, а "канониры" 11-е, между командами пропасть в 16 баллов.