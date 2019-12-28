Два клуба МЛС поспорят за защитника Динамо
Карлос Самбрано может перебраться в США
"Сиэтл Саундерс" и "Лос-Анджелес Гэлэкси" готовы поспорить за защитника "Динамо" Карлоса Самбрано в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Elfildeo.com.
Отмечается, что "Сиэтл Саундерс" вступил в переговоры по Самбрано без ведома самого игрока, тогда как предложение от "Лос-Анджелес Гэлэкси" поступило к агенту Карлоса, и на данный момент оно более привлекательно.
У 30-летнего игрока есть действующий контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2021 года.
Сам Самбрано рассматривает переезд в МЛС как возможность быть на виду тренера сборной Перу перед Копа Америка-2020.
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