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Два клуба МЛС поспорят за защитника Динамо

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Карлос Самбрано может перебраться в США

Два клуба МЛС поспорят за защитника Динамо
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"Сиэтл Саундерс" и "Лос-Анджелес Гэлэкси" готовы поспорить за защитника "Динамо" Карлоса Самбрано в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Elfildeo.com.

Отмечается, что "Сиэтл Саундерс" вступил в переговоры по Самбрано без ведома самого игрока, тогда как предложение от "Лос-Анджелес Гэлэкси" поступило к агенту Карлоса, и на данный момент оно более привлекательно.

У 30-летнего игрока есть действующий контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2021 года.

Сам Самбрано рассматривает переезд в МЛС как возможность быть на виду тренера сборной Перу перед Копа Америка-2020.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Сиэтл Саундерс (США) Лос-Анджелес Гэлакси
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