ПСВ уступит Тоттенхэму одного из своих лидеров за 32 млн евро
Бергвейн провел за ПСВ 16 встреч в Эредивизи и забил 5 голов
Атакующий хавбек ПСВ "Эйндховен" Стевен Бергвейн станет игроком "Тоттенхэма", сообщает Voetbal International.
Стороны договорились о трансфере футболиста за 32 миллиона евро. В ближайшее время 22-летний Бергвейн должен пройти медицинское обследование для лондонского клуба.
Бергвейн из-за перехода в "Тоттенхэм" отказался играть в матче ПСВ – "Твенте".
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