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ПСВ уступит Тоттенхэму одного из своих лидеров за 32 млн евро

Трансферы
(1 голосов)

Бергвейн провел за ПСВ 16 встреч в Эредивизи и забил 5 голов

ПСВ уступит Тоттенхэму одного из своих лидеров за 32 млн евро
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Атакующий хавбек ПСВ "Эйндховен" Стевен Бергвейн станет игроком "Тоттенхэма", сообщает Voetbal International.

Стороны договорились о трансфере футболиста за 32 миллиона евро. В ближайшее время 22-летний Бергвейн должен пройти медицинское обследование для лондонского клуба.

Бергвейн из-за перехода в "Тоттенхэм" отказался играть в матче ПСВ – "Твенте".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Стивен Бергвейн
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