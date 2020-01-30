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Вильярреал подпишет нападающего Боруссии

Трансферы
(1 голосов)

Контракт Алькасера с Боруссией рассчитан до лета 2023 года, но 23 млн евро весомый аргумент для трансфера

Вильярреал подпишет нападающего Боруссии
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер перейдет в "Вильярреал", сообщает AS.

Немецкий клуб согласовал сумму трансфера игрока, которая составит 23 млн. евро. Ожидается, что переход будет объявлен в ближайшее время. Ранее была информация, что 26-летним испанцем интересуется "Тоттенхэм" и "Валенсия".

Алькасер с 2018-го года защищает цвета "Боруссии". В этом сезоне Алькасер принял участие в 11 матчах в чемпионате Германии. На счету форварда 5 забитых мячей и один ассист.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) трансферы Пако Алькасер Вильярреал
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Комментарии (2)
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daqo30
30.01.2020 в 11:30
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 11:17
Довыпендривался.
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