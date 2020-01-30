Вильярреал подпишет нападающего Боруссии

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер перейдет в "Вильярреал", сообщает AS.

Немецкий клуб согласовал сумму трансфера игрока, которая составит 23 млн. евро. Ожидается, что переход будет объявлен в ближайшее время. Ранее была информация, что 26-летним испанцем интересуется "Тоттенхэм" и "Валенсия".

Алькасер с 2018-го года защищает цвета "Боруссии". В этом сезоне Алькасер принял участие в 11 матчах в чемпионате Германии. На счету форварда 5 забитых мячей и один ассист.