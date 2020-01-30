Вильярреал подпишет нападающего Боруссии
Контракт Алькасера с Боруссией рассчитан до лета 2023 года, но 23 млн евро весомый аргумент для трансфера
Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер перейдет в "Вильярреал", сообщает AS.
Немецкий клуб согласовал сумму трансфера игрока, которая составит 23 млн. евро. Ожидается, что переход будет объявлен в ближайшее время. Ранее была информация, что 26-летним испанцем интересуется "Тоттенхэм" и "Валенсия".
Алькасер с 2018-го года защищает цвета "Боруссии". В этом сезоне Алькасер принял участие в 11 матчах в чемпионате Германии. На счету форварда 5 забитых мячей и один ассист.
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Комментарии (2)
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daqo30
30.01.2020 в 11:30
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 11:17
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