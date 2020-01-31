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Рейнджерс взял в аренду сына Георге Хаджи

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Новая перспектива для молодого талантливого игрока

Рейнджерс взял в аренду сына Георге Хаджи
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Хавбек "Генка" Янис Хаджи стал игроком "Рейнджерс", сообщает официальный сайт клуба из Глазго.

Румынский футболист присоединился к "Рейнджерсу" на правах аренды до конца сезона, с правом выкупа футболиста по истечении соглашения.

20-летний Янис Хаджи является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Янис - воспитанник академии отца. За "Вииторул" он выступал с 2014 по 2016 год, а также с 2018 года.

Отметим также, что Хаджи выступал за "Фиорентину", а за сборную Румынии сыграл пять матчей.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Георге Хаджи Янис Хаджи
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