Ливерпуль готов обновить трансферный рекорд ради подписания Хавертца

"Байер" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке полузащитника Кая Хавертца по окончании сезона, сообщает Bild.

По информации источника, леверкузенцы намерены выручить за своего креативного хавбека порядка 110 миллионов фунтов. В таком случае действующие обладатели Лиги Чемпионов обновят свой трансферный рекорд, который ныне составляет 76 млн.

Наставник команды Юрген Клопп давно ищет центрхава с задатками "десятки", чтобы разнообразить полузащиту команды. В случае подписания Хавертца команду покинет Адам Лаллана.

Спрос на Хавертца также имеется в Испании. Само собой, на игрока претендует и "Бавария".