Ливерпуль готов обновить трансферный рекорд ради подписания Хавертца
Юный немец может обойтись "красным" в 110 млн фунтов
"Байер" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке полузащитника Кая Хавертца по окончании сезона, сообщает Bild.
По информации источника, леверкузенцы намерены выручить за своего креативного хавбека порядка 110 миллионов фунтов. В таком случае действующие обладатели Лиги Чемпионов обновят свой трансферный рекорд, который ныне составляет 76 млн.
Наставник команды Юрген Клопп давно ищет центрхава с задатками "десятки", чтобы разнообразить полузащиту команды. В случае подписания Хавертца команду покинет Адам Лаллана.
Спрос на Хавертца также имеется в Испании. Само собой, на игрока претендует и "Бавария".
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