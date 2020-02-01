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Ливерпуль готов обновить трансферный рекорд ради подписания Хавертца

Трансферы
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Юный немец может обойтись "красным" в 110 млн фунтов

Ливерпуль готов обновить трансферный рекорд ради подписания Хавертца
Новина українською

"Байер" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке полузащитника Кая Хавертца по окончании сезона, сообщает Bild.

По информации источника, леверкузенцы намерены выручить за своего креативного хавбека порядка 110 миллионов фунтов. В таком случае действующие обладатели Лиги Чемпионов обновят свой трансферный рекорд, который ныне составляет 76 млн.

Наставник команды Юрген Клопп давно ищет центрхава с задатками "десятки", чтобы разнообразить полузащиту команды. В случае подписания Хавертца команду покинет Адам Лаллана.

Спрос на Хавертца также имеется в Испании. Само собой, на игрока претендует и "Бавария".

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В статье: Байер (Леверкузен) Ливерпуль Кай Хавертц
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