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СМИ: Челси приобретет вингера Аякса и вернет выпускника своей академии из Борнмута

Трансферы
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Трансферные многоходовочки "синих"

СМИ: Челси приобретет вингера Аякса и вернет выпускника своей академии из Борнмута
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"Челси" намерен серьезно поработать на летнем трансферном рынке для того, чтобы укрепить свой состав. Фрэнк Лэмпард получит на усиление более € 170 млн, как сообщает The Telegraph.

"Аристократы" еще в прошлом месяце рассматривали возможность трансфера вингера "Аякса" Хакима Зиеша, однако голландцы ответили жестким отказом – тем не менее, 26-летний марокканец может летом пополнить ряды англичан, если нидерландский гранд получит предложение в размере € 50 млн за игрока.

Читайте такжеНатан Аке близок к возвращению в Челси за 40 млн фунтов – Telegraph

Также "пенсионеры" не отказываются от возвращения защитника "Борнмута" Натана Аке, у которого в контракте, как сообщает The Sun, есть опция обратного выкупа.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Натан Аке Хаким Зиеш Борнмут
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