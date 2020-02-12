СМИ: Челси приобретет вингера Аякса и вернет выпускника своей академии из Борнмута

"Челси" намерен серьезно поработать на летнем трансферном рынке для того, чтобы укрепить свой состав. Фрэнк Лэмпард получит на усиление более € 170 млн, как сообщает The Telegraph.

"Аристократы" еще в прошлом месяце рассматривали возможность трансфера вингера "Аякса" Хакима Зиеша, однако голландцы ответили жестким отказом – тем не менее, 26-летний марокканец может летом пополнить ряды англичан, если нидерландский гранд получит предложение в размере € 50 млн за игрока.

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Также "пенсионеры" не отказываются от возвращения защитника "Борнмута" Натана Аке, у которого в контракте, как сообщает The Sun, есть опция обратного выкупа.