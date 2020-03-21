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Барса рассматривает трансфер Бога, в случае срыва переговоров по основным трансферам

Трансферы
(1 голосов)

Каталонцы проявляют интерес к 23-летнему полузащитнику из Кот-д’Ивуара

Барса рассматривает трансфер Бога, в случае срыва переговоров по основным трансферам
Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Сассуоло" Жереми Бога.

Sport.es сообщает, что "Барса" рассматривает трансфер полузащитника в случае срыва основных трансферных переговоров.

Напомним, ранее "Барселона" и "Сассуоло" подписали договор, в рамках которого каталонцы получили первый приоритет на покупку игроков итальянского клуба, а в свою очередь "черно-зеленые" получили приоритетное право на трансферы молодых футболистов "Барсы".

Также по информации источника, 23-летним Жереми также интересуется "Наполи" и "Челси". У лондонцев есть приоритетное право на выкуп Бога.

В текущем сезоне хавбек из Кот-д’Ивуара принял участие в 24 матчах Серии А, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Барселона Сассуоло (Сассуоло) Жереми Бога
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Источник:
Sport.es
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Комментарии (5)
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Kriss69 (Київ)
21.03.2020 в 21:01
Совсем заскучала сидеть дома, буду рада пообщаться обо всем kutt.it/6M5Gkn
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Serega1111 (Киев)
21.03.2020 в 21:03
Ану кыш на ка.ца.пские сайты!
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.03.2020 в 20:50
Jeremie Boga. Не тільки наголос на останньому складі (у французькій мові це доконечне правило), але й українською передається як Боґа. Через "ґ".
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Инспектор ( )
21.03.2020 в 20:32
Ударение наверно на втором слоге
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Dimka26 (Чернигов)
21.03.2020 в 20:22
Хм... По заголовку подумал, что неужели главного Бога Барселоны решаться продать.. а нет. Подписать самозванца.
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