Барса рассматривает трансфер Бога, в случае срыва переговоров по основным трансферам

"Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Сассуоло" Жереми Бога.

Sport.es сообщает, что "Барса" рассматривает трансфер полузащитника в случае срыва основных трансферных переговоров.

Напомним, ранее "Барселона" и "Сассуоло" подписали договор, в рамках которого каталонцы получили первый приоритет на покупку игроков итальянского клуба, а в свою очередь "черно-зеленые" получили приоритетное право на трансферы молодых футболистов "Барсы".

Также по информации источника, 23-летним Жереми также интересуется "Наполи" и "Челси". У лондонцев есть приоритетное право на выкуп Бога.



В текущем сезоне хавбек из Кот-д’Ивуара принял участие в 24 матчах Серии А, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.