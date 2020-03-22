Ливерпуль нацелился на трансфер Хименеса из Атлетико
"Красные" ищут замену Деяну Ловрену
As сообщает, что "Ливерпуль" хочет усилить свою защитную линию и ищет игрока на место Деяна Ловрена. Контракт хорвата с "красными" истекает уже этим летом и скорее всего клуб не будет продлевать соглашение с 30-летним защитником.
Также по информации источника, "Ливерпуль" на случай неудачи в трансфере уругвайца, рассматривает кандидатуры Дайо Упамекано из "Лейпцига" и Алессандро Бастони из миланского "Интера".
Сообщаеться, что в переходе 25-летнего Хименеса заинтересован сам наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Контракт Хосе с "матрасниками" действует до 2023 года.
Хименес в текущем сезоне Ла Лиги принял участие в 11 матчах.
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Источник:As
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