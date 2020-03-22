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Ливерпуль нацелился на трансфер Хименеса из Атлетико

Трансферы
(1 голосов)

"Красные" ищут замену Деяну Ловрену

Ливерпуль нацелился на трансфер Хименеса из Атлетико
Новина українською

As сообщает, что "Ливерпуль" хочет усилить свою защитную линию и ищет игрока на место Деяна Ловрена. Контракт хорвата с "красными" истекает уже этим летом и скорее всего клуб не будет продлевать соглашение с 30-летним защитником.

Также по информации источника, "Ливерпуль" на случай неудачи в трансфере уругвайца, рассматривает кандидатуры Дайо Упамекано из "Лейпцига" и Алессандро Бастони из миланского "Интера".

Сообщаеться, что в переходе 25-летнего Хименеса заинтересован сам наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Контракт Хосе с "матрасниками" действует до 2023 года.

Хименес в текущем сезоне Ла Лиги принял участие в 11 матчах.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Хосе Хименес
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Источник:
As
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