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Потенциальная марокканская связка с Зиешем? Челси сделал запрос по поводу Хакими

Трансферы
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Фулбек привлёк внимание лондонского клуба

Потенциальная марокканская связка с Зиешем? Челси сделал запрос по поводу Хакими
Новина українською

"Челси" сделал запрос относительно крайнего защитника "Реала" Ашрафа Хакими, который сейчас проводит второй сезон в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

Аренда Хакими истекает в конце этого сезона и не предусматривает опции выкупа, и уже несколько клубов обозначили свой интерес к игроку сборной Марокко.

Как утверждает Daily Mirror, среди них находится "Челси". "Синих" привлекает универсальность 21-летнего игрока – Ашраф способен сыграть на обоих флангах обороны и даже в качестве вингера. Также игроком интересуется главный гигант Бундеслиги в лице "Баварии".

В контракте Хакими с "Реалом" прописана клаусула в размере 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "сливочные" планируют вернуть игрока по окончанию сезона и дать ему шанс в первой команде, однако в сложившейся ситуации не всё будет зависеть от королевского клуба.

Напомним, ранее "Челси" подписал Хакима Зиеша, который является партнёром Хакими по сборной Марокко.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ашраф Хакими
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