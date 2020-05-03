Ливерпуль предложил Вернеру 50-миллионный контракт на 5 лет

"Ливерпуль" находится в продвинутой стадии переговоров с форвардом "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.

По информации Николо Скиры, "красные" предложили немецкому голеадору 5-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон вместе с бонусами.

Источник сообщает, что Вернер является приоритетной трансферной целью для Юргена Клоппа на летнее трансферное окно.

Ожидается, что "Лейпциг" получит около 50 миллионов евро за своего лучшего бомбардира в нынешнем сезоне.