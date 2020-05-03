Ливерпуль предложил Вернеру 50-миллионный контракт на 5 лет
Тимо – приоритет для Юргена Клоппа на лето
"Ливерпуль" находится в продвинутой стадии переговоров с форвардом "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.
По информации Николо Скиры, "красные" предложили немецкому голеадору 5-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон вместе с бонусами.
Источник сообщает, что Вернер является приоритетной трансферной целью для Юргена Клоппа на летнее трансферное окно.
Ожидается, что "Лейпциг" получит около 50 миллионов евро за своего лучшего бомбардира в нынешнем сезоне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...