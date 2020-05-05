Интер против: Барселона предлагает за Лаутаро трех своих футболистов и почти 100 миллионов евро

"Барселона" продолжает вести переговоры с "Интером" о трансфере форварда Лаутаро Мартинеса. По информации La Gazzetta dello Sport, каталонцы предлагают "нерадзурри" 80 миллионов евро несколькими траншами плюс защитников Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.

В любом случае, "Интер" хочет получить от "сине-гранатовых" 111 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте 22-летнего аргентинца. Президент миланского клуба в то же время считает, что во втором сезоне под руководством Конте, Лаутаро сможет проявить себя еще ярче.

В текущем сезоне Мартинес провел за "Интер" 22 матча в Серии А (11 голов и 4 результативных передачи).