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Интер против: Барселона предлагает за Лаутаро трех своих футболистов и почти 100 миллионов евро

Трансферы
(1 голосов)

Сага Мартинеса

Интер против: Барселона предлагает за Лаутаро трех своих футболистов и почти 100 миллионов евро
Новина українською

"Барселона" продолжает вести переговоры с "Интером" о трансфере форварда Лаутаро Мартинеса. По информации La Gazzetta dello Sport, каталонцы предлагают "нерадзурри" 80 миллионов евро несколькими траншами плюс защитников Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо.

В любом случае, "Интер" хочет получить от "сине-гранатовых" 111 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте 22-летнего аргентинца. Президент миланского клуба в то же время считает, что во втором сезоне под руководством Конте, Лаутаро сможет проявить себя еще ярче.

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В текущем сезоне Мартинес провел за "Интер" 22 матча в Серии А (11 голов и 4 результативных передачи).

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В статье: Барселона Интер (Милан) Нелсон Семеду Лаутаро Мартинес Жан-Клер Тодибо Фирпо
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Источник:
Gazzetta

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 12:35
Зачем Интеру этот барсовский непотрiб
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