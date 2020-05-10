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Реал ждёт от Арсенала ответа по Обамеянгу до середины июня

Трансферы
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Габонец летом может осуществить свою мечту

Реал ждёт от Арсенала ответа по Обамеянгу до середины июня
Новина українською

"Реал" сделал запрос "Арсеналу" по поводу доступности форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mirror.

В июле следующего года контракт Обамеянга с "канонирами" истекает. При этом габонец чётко дал понять, что не намерен продлевать текущую сделку. Таким образом, "Арсенал" должен решить, продать Пьер-Эмерика в ближайшее трансферное окно или сохранить его с риском лишиться через год безо всякой компенсации.

"Реал" попросил "Арсенал" дать ответ по поводу Обамеянга до 15 июня. При этом "сливочные" готовы включить в сделку Дани Себальоса, выступающего на "Эмирейтс" на правах аренды из мадридского клуба.

Ранее Обемеянг заявил, что всегда мечтал выступать за "Реал".

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Реал (Мадрид) Дани Себальос
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