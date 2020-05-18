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Агент Салаха прокомментировал информацию о трансфере Мохамеда в Реал в 2018 году

Трансферы
(1 голосов)

Египтянин не приглянулся никому в Мадриде

Агент Салаха прокомментировал информацию о трансфере Мохамеда в Реал в 2018 году
Новина українською

Агент нападающего "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса опроверг информацию о предложении со стороны мадридского "Реала" в 2018 году.

"Мохамед никогда не обсуждал карьерные планы ни с одним из бывших тренеров".

Информацией о переходе ранее поделился бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи: якобы Салах обсудил предложение мадридцев с ним и Эктором Купером.

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По информации Рамзи, переговоры состоялись за два месяца до финала Лиги чемпионов. 26 мая 2018 года "Ливерпуль" проиграл "Реалу", в самом начале матча Серхио Рамос нанес Салаху травму.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах Эктор Купер
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cavo50
18.05.2020 в 12:48
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