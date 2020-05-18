Агент Салаха прокомментировал информацию о трансфере Мохамеда в Реал в 2018 году

Агент нападающего "Ливерпуля" и национальной сборной Египта Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса опроверг информацию о предложении со стороны мадридского "Реала" в 2018 году.

"Мохамед никогда не обсуждал карьерные планы ни с одним из бывших тренеров".

Mohamed never discussed any career plans with any ex coach. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) May 17, 2020

Информацией о переходе ранее поделился бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи: якобы Салах обсудил предложение мадридцев с ним и Эктором Купером.

По информации Рамзи, переговоры состоялись за два месяца до финала Лиги чемпионов. 26 мая 2018 года "Ливерпуль" проиграл "Реалу", в самом начале матча Серхио Рамос нанес Салаху травму.