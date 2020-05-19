AS: Холанд не покинет Дортмунд до 2022 года – Зидан вынужден дать еще один шанс Йовичу?

Нападающий "Боруссии Д" Эрлинг Холанд останется в Германии до 2022 года – он договорился об этом со своим агентом Мино Райолой и представителями "шмелей". По информации AS, это дает преимущество Йовичу – у серба будет время, чтобы закрепиться в "Реале" и составить достойную конкуренцию Кариму Бензема.

Сейчас Лука восстанавливается от серьезной травмы, он должен вернуться к середине июля.

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В текущем сезоне 22-летний сербский форвард провел за "Реал" 15 матчей в Ла Лиге (2 гола и 1 результативная передача). Контракт норвежского форварда с "Боруссией" действует до лета 2024 года. Холанд переехал в Дортмунд зимой этого года и уже успел забить 13 мячей в 12 поединках.