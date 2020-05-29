Агент Хакими: Цель Ашрафа – выступать за Реал, но никакой спешки нет

Алехандро Камано, агент 21-летнего правого защитника мадридского "Реала" Ашрафа Хакими, который сейчас выступает в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, подтвердил, что по окончанию сезона футболист вернется в столицу Испании. Цитирует Камано Marca.

"После этого сезона Ашраф вернется в "Реал" – мой клиент хочет играть, как и в этом сезоне, а он ведь выходит в старте в каждом матче. У нас замечательный диалог с "Реалом", нет никакой спешки".