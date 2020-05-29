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Агент Хакими: Цель Ашрафа – выступать за Реал, но никакой спешки нет

Трансферы
(2 голосов)

Адекватное желание для футболиста, который ушел в аренду

Агент Хакими: Цель Ашрафа – выступать за Реал, но никакой спешки нет
Новина українською

Алехандро Камано, агент 21-летнего правого защитника мадридского "Реала" Ашрафа Хакими, который сейчас выступает в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, подтвердил, что по окончанию сезона футболист вернется в столицу Испании. Цитирует Камано Marca.

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"После этого сезона Ашраф вернется в "Реал" – мой клиент хочет играть, как и в этом сезоне, а он ведь выходит в старте в каждом матче. У нас замечательный диалог с "Реалом", нет никакой спешки".

"Мы обязательно договоримся, не забывая о главной цели – рано или поздно сыграть за "Реал", так как для него это лучший клуб в мире".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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Источник:
Marca

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