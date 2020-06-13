Видаль: Я могу покинуть Барселону
Артуро рассказал о планах на будущее
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль высказался о своем будущем в клубе.
"Мне 33 года, но я отлично тренируюсь и чувствую, что могу играть на высшем уровне еще 3-4 сезона.
У нас есть еще два месяца, чтобы играть. Я счастлив здесь, я чувствую себя важным и у меня множество отличных партнеров по команде. Если я перестану быть важным здесь, то я буду искать другой клуб для продолжения карьеры. Для меня важно играть много и участвовать в самых важных поединках", – цитирует чилийца El Periodico.
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Барселиниус (землянин)
13.06.2020 в 16:20
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