Барселона и Милан поспорят за голкипера Спортинга и сборной Португалии U-21

Голкипер лиссабонского "Спортинга" Луиш Мануэл Арантеш Машимиану привлек внимание каталонского гранда. Также 21-летним вратарем молодежной сборной Португалии интересуется "Милан" – об этом сообщает A Bola.

По информации источника, "сине-гранатовые" рассматривают Машимиану как потенциального конкурента для основного вратаря Марка-Андре Тер Штегена. Цена вопроса – 16 миллионов евро. "Россонери" же пока не знают, покинет ли летом Милан Джанлуиджи Доннарумма.

Трудовой договор Машимиану со "львами" истекает в июне 2023 года.