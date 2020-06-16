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Барселона и Милан поспорят за голкипера Спортинга и сборной Португалии U-21

Трансферы
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"Купим вратаря"

Барселона и Милан поспорят за голкипера Спортинга и сборной Португалии U-21
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Голкипер лиссабонского "Спортинга" Луиш Мануэл Арантеш Машимиану привлек внимание каталонского гранда. Также 21-летним вратарем молодежной сборной Португалии интересуется "Милан" – об этом сообщает A Bola.

По информации источника, "сине-гранатовые" рассматривают Машимиану как потенциального конкурента для основного вратаря Марка-Андре Тер Штегена. Цена вопроса – 16 миллионов евро. "Россонери" же пока не знают, покинет ли летом Милан Джанлуиджи Доннарумма.

Трудовой договор Машимиану со "львами" истекает в июне 2023 года.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Барселона Милан Луиш Машимиану
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Источник:
A Bola

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