Барселона и Милан поспорят за голкипера Спортинга и сборной Португалии U-21
"Купим вратаря"
Голкипер лиссабонского "Спортинга" Луиш Мануэл Арантеш Машимиану привлек внимание каталонского гранда. Также 21-летним вратарем молодежной сборной Португалии интересуется "Милан" – об этом сообщает A Bola.
По информации источника, "сине-гранатовые" рассматривают Машимиану как потенциального конкурента для основного вратаря Марка-Андре Тер Штегена. Цена вопроса – 16 миллионов евро. "Россонери" же пока не знают, покинет ли летом Милан Джанлуиджи Доннарумма.
Трудовой договор Машимиану со "львами" истекает в июне 2023 года.
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Источник:A Bola
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