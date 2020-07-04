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Месси может перебраться в Ман Сити через год

Трансферы
(2 голосов)

Будущее Лео остаётся туманным

Месси может перебраться в Ман Сити через год
Новина українською

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось, что Лео приостановил переговоры с "Барсой" о новом контракте и может покинуть команду через год.

"Вероятность перехода Месси в "Манчестер Сити" действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны", – написал аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин в твиттере.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (3)
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Dr. House (Подолье)
04.07.2020 в 11:46
Тогда МС будет писец. Единственный вариант для Месси в Европе - это ПСЖ к Неймару. У ПСЖ конкурентов нет в чемпионате. Можно халявить и пешком ходить, лишь в ЛЧ придется чуток поднапрячься.
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0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 11:12
Месси уже 33. Через год 34 и в АПЛ?
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
04.07.2020 в 11:22
Да уж, МЛС звучит более реалистично.
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+1
0


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