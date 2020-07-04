Месси может перебраться в Ман Сити через год
Будущее Лео остаётся туманным
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой.
Ранее сообщалось, что Лео приостановил переговоры с "Барсой" о новом контракте и может покинуть команду через год.
"Вероятность перехода Месси в "Манчестер Сити" действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны", – написал аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин в твиттере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
04.07.2020 в 11:46
Ответить
0
0
Инспектор ( )
04.07.2020 в 11:12
Ответить
+2
0
Vantala (Kharkiv)
04.07.2020 в 11:22
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...