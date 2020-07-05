Хавертц проведет встречу с руководством Байера по поводу своего будущего
Кай может сменить клуб уже этим летом
Кай Хавертц в ближайшее время встретится с руководством "Байера", чтобы обсудить своё будущее. Об этом сообщает известный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
По его информации, интерес к игроку проявляет "Челси". "Бавария" после покупки Сане не видит возможностей для трансфера этим летом, как и "Реал", который колеблется по поводу необходимости покупки плеймейкера.
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