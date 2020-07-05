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Хавертц проведет встречу с руководством Байера по поводу своего будущего

Трансферы
(1 голосов)

Кай может сменить клуб уже этим летом

Хавертц проведет встречу с руководством Байера по поводу своего будущего
Новина українською

Кай Хавертц в ближайшее время встретится с руководством "Байера", чтобы обсудить своё будущее. Об этом сообщает известный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

По его информации, интерес к игроку проявляет "Челси". "Бавария" после покупки Сане не видит возможностей для трансфера этим летом, как и "Реал", который колеблется по поводу необходимости покупки плеймейкера.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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