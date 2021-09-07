"Важно то, что мы уважаем фэйр плей", – президент ПСЖ странно ответил на вопрос о трансфере Мбаппе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи посетил саммит ассоциации европейских клубов, после которой вышел к журналистам.

На вопрос о том, как можно было отклонить предложение в размере 200 миллионов за Мбаппе, он ответил: "Единственное, что важно, – это чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей, и мы его уважаем".

Напомним, что "ПСЖ" этим летом подписал новичков на 89 миллионов евро, а также бесплатно подписала нескольких суперзвезд на огромную зарплату.

В этом сезоне фэйр плей в привычном виде во Франции не действует из-за убытков, нанесенных коронавирусом.