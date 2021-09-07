"Важно то, что мы уважаем фэйр плей", – президент ПСЖ странно ответил на вопрос о трансфере Мбаппе
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи посетил саммит ассоциации европейских клубов, после которой вышел к журналистам.
На вопрос о том, как можно было отклонить предложение в размере 200 миллионов за Мбаппе, он ответил: "Единственное, что важно, – это чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей, и мы его уважаем".
Напомним, что "ПСЖ" этим летом подписал новичков на 89 миллионов евро, а также бесплатно подписала нескольких суперзвезд на огромную зарплату.
В этом сезоне фэйр плей в привычном виде во Франции не действует из-за убытков, нанесенных коронавирусом.
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