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"Важно то, что мы уважаем фэйр плей", – президент ПСЖ странно ответил на вопрос о трансфере Мбаппе

Трансферы
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Невпопад

"Важно то, что мы уважаем фэйр плей", – президент ПСЖ странно ответил на вопрос о трансфере Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи посетил саммит ассоциации европейских клубов, после которой вышел к журналистам.

На вопрос о том, как можно было отклонить предложение в размере 200 миллионов за Мбаппе, он ответил: "Единственное, что важно, – это чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей, и мы его уважаем".

Напомним, что "ПСЖ" этим летом подписал новичков на 89 миллионов евро, а также бесплатно подписала нескольких суперзвезд на огромную зарплату.

В этом сезоне фэйр плей в привычном виде во Франции не действует из-за убытков, нанесенных коронавирусом.

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В статье: Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
as.com

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