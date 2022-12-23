  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Мендеш отобрал прошлым летом для Криштиану 30 клубов. Ни с одним не удалось договориться
В тренде

Мендеш отобрал прошлым летом для Криштиану 30 клубов. Ни с одним не удалось договориться

Трансферы
(1 голосов)

Журналист в деталях раскрыл историю ухода Роналду из "Юнайтед"

Мендеш отобрал прошлым летом для Криштиану 30 клубов. Ни с одним не удалось договориться

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед" ещё в июне, сообщает журналист Бруну Андраде. Его агент Жорже Мендеш составил список из 30 клубов, но ни с одним так и не удалось договориться.

Роналду сначала отобрал из этого списка 3 клуба, но когда переговоры с ними провалились, предложил ещё 5. В итоге ни с одним из выбранных Криштиану клубов не удалось договориться о трансфере летом.

После этого и так нестабильные отношения между ним и Жорже Мендешем стали ухудшаться. Ещё больше их надломил скандал Роналду с "МЮ".

На фоне этого больше влиять на судьбу Роналду стал его друг и менеджер Рикардо Регуфе. Именно он ведет переговоры с саудовским "Аль-Насром".

Бизнес-советником нападающего стал Антеро Энрике, который консультирует "ПСЖ" и является директором лиги Катара.

Ранее сообщалось, что Роналду выбирал из клубов которые выступают в Лиге чемпионов. Позже стало известно, что европейские клубы окончательно отказались от идеи подписания Криштиану из-за его конфликта в "МЮ" и попадания в запас сборной Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Жорже Мендеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде