Мендеш отобрал прошлым летом для Криштиану 30 клубов. Ни с одним не удалось договориться
Журналист в деталях раскрыл историю ухода Роналду из "Юнайтед"
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед" ещё в июне, сообщает журналист Бруну Андраде. Его агент Жорже Мендеш составил список из 30 клубов, но ни с одним так и не удалось договориться.
Роналду сначала отобрал из этого списка 3 клуба, но когда переговоры с ними провалились, предложил ещё 5. В итоге ни с одним из выбранных Криштиану клубов не удалось договориться о трансфере летом.
После этого и так нестабильные отношения между ним и Жорже Мендешем стали ухудшаться. Ещё больше их надломил скандал Роналду с "МЮ".
На фоне этого больше влиять на судьбу Роналду стал его друг и менеджер Рикардо Регуфе. Именно он ведет переговоры с саудовским "Аль-Насром".
Бизнес-советником нападающего стал Антеро Энрике, который консультирует "ПСЖ" и является директором лиги Катара.
Ранее сообщалось, что Роналду выбирал из клубов которые выступают в Лиге чемпионов. Позже стало известно, что европейские клубы окончательно отказались от идеи подписания Криштиану из-за его конфликта в "МЮ" и попадания в запас сборной Португалии.
Sobre Cristiano Ronaldo:— Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2022
Em junho, já decidido a sair do Manchester United, pediu para Jorge Mendes buscar opções no mercado. O agente, então, fez e entregou uma lista de cerca de 30 clubes para o craque escolher. Ele apontou 3 nomes e deixou nas mãos de Mendes
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