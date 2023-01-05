Лукас Перес сам заплатил Кадису, чтобы перейти в родной Депортиво. Он отказался от 900 тысяч евро

Лукас Перес заплатил "Кадису", чтобы уйти в "Депортиво" из родного города. Бывший нападающий "Арсенала" и "Карпат" отдал 493 тысячи евро – почти половину от суммы трансфера.

"Кадис" выступает в Ла Лиге, а "Депортиво" в третьем дивизионе Испании. Футболист заявил, что хочет помочь клубу из родного города игрока Ла Корунья подняться в классе.

Всего, с учетом этой суммы, "Депортиво" заплатил "Кадису" миллион евро за переход игрока.

Кроме того, Пересотказался от 900 тысяч евро, которые бы получил до конца сезона в "Кадисе".

Сейчас "Депортиво" идет на 4 месте в 3-м дивизионе. Перес забил в этом сезоне 4 гола в 15 матчах Примеры.