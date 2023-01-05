Лукас Перес сам заплатил Кадису, чтобы перейти в родной Депортиво. Он отказался от 900 тысяч евро
Он хочет помочь клубу из родного города
Фото: twitter.com/Cadiz_CF
Лукас Перес заплатил "Кадису", чтобы уйти в "Депортиво" из родного города. Бывший нападающий "Арсенала" и "Карпат" отдал 493 тысячи евро – почти половину от суммы трансфера.
"Кадис" выступает в Ла Лиге, а "Депортиво" в третьем дивизионе Испании. Футболист заявил, что хочет помочь клубу из родного города игрока Ла Корунья подняться в классе.
Всего, с учетом этой суммы, "Депортиво" заплатил "Кадису" миллион евро за переход игрока.
Кроме того, Пересотказался от 900 тысяч евро, которые бы получил до конца сезона в "Кадисе".
Сейчас "Депортиво" идет на 4 месте в 3-м дивизионе. Перес забил в этом сезоне 4 гола в 15 матчах Примеры.
Lucas Pérez decidió irse de Cádiz, equipo de Primera, para marcharse a Deportivo La Coruña, que milita en Tercera. Puso € 493.000 para pagar su cláusula ¿Por qué tomó la decisión? Su explicación es hermosa. pic.twitter.com/yGsxLHHl5Z— VarskySports (@VarskySports) January 4, 2023
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