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Охота на Икарди: 3 клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к аргентинскому нападающему

Трансферы
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Сам игрок еще не принял никакого решения

Охота на Икарди: 3 клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к аргентинскому нападающему

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

Новина українською

Мауро Икарди раздумывает над продолжением картеры. 3 неназваных клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему.

При этом "Галатасарай" старается сделать все возможное, чтобы Мкарди остался. Главный тренер турецкого клуба Окан Бюрук видит в аргентинце ключевого игрока проекта.

Напомним, что Икарди выступает за "Галатасарай" на правах аренды. У футболиста контракт с "ПСЖ" до лета 2024-го. С уходом Месси и возможным уходом Мбаппе, неясно, рассчитывают ли в клубе на аргентинца.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул)
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