Охота на Икарди: 3 клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к аргентинскому нападающему
Сам игрок еще не принял никакого решения
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
Мауро Икарди раздумывает над продолжением картеры. 3 неназваных клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему.
При этом "Галатасарай" старается сделать все возможное, чтобы Мкарди остался. Главный тренер турецкого клуба Окан Бюрук видит в аргентинце ключевого игрока проекта.
Напомним, что Икарди выступает за "Галатасарай" на правах аренды. У футболиста контракт с "ПСЖ" до лета 2024-го. С уходом Месси и возможным уходом Мбаппе, неясно, рассчитывают ли в клубе на аргентинца.
3 top Saudi Arabia clubs have shown interest in Mauro #Icardi and pushing to try to sign the striker, but he and his agent #WandaNara have not decided their future, as of now. #Galatasaray still working to keep him: coach Okan Buruk considers Mauro a key-player. #transfers ????????— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2023
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