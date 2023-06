Охота на Икарди: 3 клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к аргентинскому нападающему

Мауро Икарди раздумывает над продолжением картеры. 3 неназваных клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему.

При этом "Галатасарай" старается сделать все возможное, чтобы Мкарди остался. Главный тренер турецкого клуба Окан Бюрук видит в аргентинце ключевого игрока проекта.

Напомним, что Икарди выступает за "Галатасарай" на правах аренды. У футболиста контракт с "ПСЖ" до лета 2024-го. С уходом Месси и возможным уходом Мбаппе, неясно, рассчитывают ли в клубе на аргентинца.

