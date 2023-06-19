Бавария остыла к Влаховичу. Мюнхенцы присматриваются к Рамушу из Бенфики

"Бавария" остыла к напдающему "Ювентуса" Душану Влаховичу, несмотря на то, что в клубе продолжают следить за ситуацией вокруг серба. В клубе рассматривают другие варианты.

Руководство считает приоритетным вариантом наигрывание молодого Матиса Теля в центре нападения в следующем сезоне, чем покупку дорогостоящего страйкера. При этом также переключили интерес на форвардов калибром меньше, чем ранее.

Сейчас "Бавария" ведет переговоры с агентом нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша Жорже Мендешем. Между сторонами регулярные контакты. Также в клубе следят за форвардом "Аталанты" Расмусом Хейлундом.

"Бавария" отказалась от покупки Осимхена из "Наполи" и Коло Муани из "Айнтрахта" из-за их дороговизны.