Милан договорился с Челси о трансфере Пулишича

"Милан" договорился с "Челси" о переходе нападающего Кристиана Пулишича, сообщает Фабрицио Романо. За нападающего заплатят 20 миллионов евро.

Игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт с "россонери".

Инсайдер отмечает, что Кристиан хотел оказаться только в "Милане" и другие варианты не рассмартивал.

Несмотря на яркое выступление на чемпионате мира в Катаре, Пулишич не нашел место в супер-составе Тодда Боэли.

В минувшем сезоне Пулишич провел за "Челси" 30 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.

Christian Pulisic to AC Milan, here we go! Deal in place between clubs as Chelsea accepted conditions of final bid. ????⚫️???????? #ACMilan



Personal terms agreed weeks ago as the player only wanted Milan — pushing for this new chapter.



Medical/travel being scheduled. pic.twitter.com/E49z8U4dVB