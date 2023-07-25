Официально: Боруссия Дортмунд подписала Забитцера
"Бавария" избавилась от лишнего игрока
Фото: twitter.com/BlackYellow
"Боруссия" Дортмунд подписала Марселя Забитцера на 4 года. "Бавария" получит за переход 29-летнего австрийца 19 миллионов евро.
О сумме трансфера уточняет журналист Флориан Плеттенберг.
Забитцер выступал за "Баварию" с лета 2021-го, когда он пришел в "мюнхен" вслед за Юлианом Наггельсманном. С тех пор он провел 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
В прошлой кампании футболист провел вторую половину сезона в аренде за "Манчестер Юнайтед", где сыграл в 18 матчах, отдал один ассист и забил гол.
????2️⃣0️⃣???? pic.twitter.com/edBIvyqD4u— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 24, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Соперники для Ворсклы, Динамо и не только. Сформировались все пары третьего раунда отбора Лиги конференций
- Стало известно, с кем будут играть Динамо и Ворскла в третьей квалификации Лиги конференций
- Определился стадион, на котором Динамо примет Минай
- Известна сумма, которую Аль-Хилаль предлагает Гризманну
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн