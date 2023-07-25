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Официально: Боруссия Дортмунд подписала Забитцера

Трансферы
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"Бавария" избавилась от лишнего игрока

Официально: Боруссия Дортмунд подписала Забитцера

Фото: twitter.com/BlackYellow

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд подписала Марселя Забитцера на 4 года. "Бавария" получит за переход 29-летнего австрийца 19 миллионов евро.

О сумме трансфера уточняет журналист Флориан Плеттенберг.

Забитцер выступал за "Баварию" с лета 2021-го, когда он пришел в "мюнхен" вслед за Юлианом Наггельсманном. С тех пор он провел 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

В прошлой кампании футболист провел вторую половину сезона в аренде за "Манчестер Юнайтед", где сыграл в 18 матчах, отдал один ассист и забил гол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Марсель Забитцер
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