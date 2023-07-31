Официально: Аль-Иттихад подписал Фабиньо

"Аль-Иттихад" объявил о трансфере Фабиньо. Полузащитник подписал контракт до лета 2026-го.

За 29-го хавбека саудовский клуб отдал 40 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока сборной бразилии – 42 миллиона евро.

Фабиньо пришел в "Ливерпуль" летом 2018-го из "Монако" за 45 миллионов евро. Он закрепился в основе английского клуба и стал одним из лучших опорников АПЛ. За 5 лет в стане "красных" он сыграл 219 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.

Он присоединится к уже перешедшим Кариму Бензема и Нголо Канте.