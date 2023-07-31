  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Официально: Аль-Иттихад подписал Фабиньо
В тренде

Официально: Аль-Иттихад подписал Фабиньо

Трансферы
(1 голосов)

40 миллионов евро для "Ливерпуля"

Официально: Аль-Иттихад подписал Фабиньо

Фото: @ittihad_en

Новина українською

"Аль-Иттихад" объявил о трансфере Фабиньо. Полузащитник подписал контракт до лета 2026-го.

За 29-го хавбека саудовский клуб отдал 40 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока сборной бразилии – 42 миллиона евро.

Фабиньо пришел в "Ливерпуль" летом 2018-го из "Монако" за 45 миллионов евро. Он закрепился в основе английского клуба и стал одним из лучших опорников АПЛ. За 5 лет в стане "красных" он сыграл 219 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач.

Он присоединится к уже перешедшим Кариму Бензема и Нголо Канте.

По теме
yellow-arrow
Челси готовит обмен Лукаку на Влаховича из Ювентуса
yellow-arrow
Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро
yellow-arrow
Официально: Икарди перешел в Галатасарай на постоянной основе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Фабиньо Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде