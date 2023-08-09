Официально: Иньеста подписал контракт с Эмирейтс – Фото

"Эмирейтс" объявил о подписании Андреаса Иньесты. Скорее всего легендарный испанец подписал контракт на год с возможностью продления ещё на сезон.

Ранее сообщалось, что Иньеста может присоединится к Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу в "Интер Майами". Полузащитник покинул японский "Виссел Кобе" спустя 5 лет в клубе, куда перешел из "Барселоны"

В прошлом сезоне Иньеста провел за "Кобе" 6 матчей и не отличился результативными действиями. Трансферная стоимость 39-летнего хавбека – 1 миллион евро.