Официально: Иньеста подписал контракт с Эмирейтс – Фото
К Лео не поехал, уже официально
Фото: twitter.com/Emirates_FC
"Эмирейтс" объявил о подписании Андреаса Иньесты. Скорее всего легендарный испанец подписал контракт на год с возможностью продления ещё на сезон.
Ранее сообщалось, что Иньеста может присоединится к Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу в "Интер Майами". Полузащитник покинул японский "Виссел Кобе" спустя 5 лет в клубе, куда перешел из "Барселоны"
В прошлом сезоне Иньеста провел за "Кобе" 6 матчей и не отличился результативными действиями. Трансферная стоимость 39-летнего хавбека – 1 миллион евро.
صور من المؤتمر التقديمي للنجم الأسباني #iniesta #emiratesclub #rasalkhaimah pic.twitter.com/ioIxjygjqU— شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) August 9, 2023
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