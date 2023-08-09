Официально: Кессье перешел в Аль-Ахли

"Аль-Ахли" объявил о переходе Франка Кессье. Полузащитник "Барселоны" обошелся саудовскому клубу в 15 миллионов евро.

Сообщается, что он подписал контракт до лета 2026-го. Кессье будет получать 18 миллионов евро в год.

Кессье стал игроком "Барселоны" летом 2022 года, перейдя из "Милана" свободным агентом. В футболке блаугранас он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах.

К слову, этим летом "Аль-Ахли" подписал голкипера "Челси" Эдуара Менди, экс-нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза и игрока "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена.

"Аль-Ахли" выиграл второй дивизион Саудовской Аравии и вернулся в элиту.