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Официально: Кессье перешел в Аль-Ахли

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Поможет "Барселоне" зарегистрировать новичков

Официально: Кессье перешел в Аль-Ахли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Ахли" объявил о переходе Франка Кессье. Полузащитник "Барселоны" обошелся саудовскому клубу в 15 миллионов евро.

Сообщается, что он подписал контракт до лета 2026-го. Кессье будет получать 18 миллионов евро в год.

Кессье стал игроком "Барселоны" летом 2022 года, перейдя из "Милана" свободным агентом. В футболке блаугранас он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах.

К слову, этим летом "Аль-Ахли" подписал голкипера "Челси" Эдуара Менди, экс-нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза и игрока "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена.

"Аль-Ахли" выиграл второй дивизион Саудовской Аравии и вернулся в элиту.

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В статье: Барселона Аль-Ахли (ОАЭ) Франк Кессье
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