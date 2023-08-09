Официально: Кессье перешел в Аль-Ахли
Поможет "Барселоне" зарегистрировать новичков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Ахли" объявил о переходе Франка Кессье. Полузащитник "Барселоны" обошелся саудовскому клубу в 15 миллионов евро.
Сообщается, что он подписал контракт до лета 2026-го. Кессье будет получать 18 миллионов евро в год.
Кессье стал игроком "Барселоны" летом 2022 года, перейдя из "Милана" свободным агентом. В футболке блаугранас он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах.
К слову, этим летом "Аль-Ахли" подписал голкипера "Челси" Эдуара Менди, экс-нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза и игрока "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена.
"Аль-Ахли" выиграл второй дивизион Саудовской Аравии и вернулся в элиту.
The story continues here! ????????#WelcomeKessié— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 9, 2023
pic.twitter.com/55kjQNCBYw
Популярное сейчас
- Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Экс-игрок Зари пропустит матч ЛЧ из-за отказа в визе в Великобританию. Он играл на ЧМ в бутсах с флагом РФ
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Официально: Торино выкупил Влашича. Ранее в клубе интересовались Малиновским
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО