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Официально: звезда чемпионата мира из Севильи переехал в Саудовскую Аравию

Трансферы
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Вслед за Неймаром

Официально: звезда чемпионата мира из Севильи переехал в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Севильи" и сборной Марокко перешел в саудовский "Аль-Хиляль". Сделка обошлась клубу в 21 миллион евро.

О сумме сделки сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Буну интересен "Реалу" в качестве замены для Тибо Куртуа. В итоге "мадридский" клуб подписал Кепу Аррисабалагу из "Челси", арендовав его с опцией выкупа.

Буну в прошлом сезоне ярко сверкал на чемпионате мира в составе сборной Марокко. Благодаря его сейвам команда прошла в плей-офф сборные Испании и Португалии. В итоге национальная команда уступила бронзу сборной Хорватии в матче за 3-е место.

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В статье: Марокко Севилья Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Яссин Буну
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