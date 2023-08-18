Официально: звезда чемпионата мира из Севильи переехал в Саудовскую Аравию

Голкипер "Севильи" и сборной Марокко перешел в саудовский "Аль-Хиляль". Сделка обошлась клубу в 21 миллион евро.

О сумме сделки сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Буну интересен "Реалу" в качестве замены для Тибо Куртуа. В итоге "мадридский" клуб подписал Кепу Аррисабалагу из "Челси", арендовав его с опцией выкупа.

Буну в прошлом сезоне ярко сверкал на чемпионате мира в составе сборной Марокко. Благодаря его сейвам команда прошла в плей-офф сборные Испании и Португалии. В итоге национальная команда уступила бронзу сборной Хорватии в матче за 3-е место.