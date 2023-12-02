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Атлетико Паранаэнсе подтвердил трансфер Витора Роке в Европу

Трансферы

Еще один бразильский талант переедет в Испанию

Атлетико Паранаэнсе подтвердил трансфер Витора Роке в Европу

Фото: twitter.com/vitorroque_f

UA-Футбол
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Бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе" сообщил, что матч против "Сантоса" станет последним для их звезды Витора Роке, который он сыграет на домашнем стадионе. Эта игра состоится 3 декабря в 23:30.

Клуб таким образом анонсирует трансфер игрока в "Барселону".

В этом году "Атлетико Паранаэнсе" будет иметь еще один матч. 7 декабря они сыграют на выезде с командой "Куяба".

Нападающий за 2023 год сыграл уже 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Атлетіко ПР
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