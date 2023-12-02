Атлетико Паранаэнсе подтвердил трансфер Витора Роке в Европу
Еще один бразильский талант переедет в Испанию
Фото: twitter.com/vitorroque_f
Бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе" сообщил, что матч против "Сантоса" станет последним для их звезды Витора Роке, который он сыграет на домашнем стадионе. Эта игра состоится 3 декабря в 23:30.
Клуб таким образом анонсирует трансфер игрока в "Барселону".
UM ATÉ BREVE! ⚡️????⚫️— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 2, 2023
O último ato ao lado da torcida athleticana. O jogo contra o Santos será o último do Vitor Roque na Ligga Arena antes do embarque para a Europa. #Athletico pic.twitter.com/D1is2s6FIF
В этом году "Атлетико Паранаэнсе" будет иметь еще один матч. 7 декабря они сыграют на выезде с командой "Куяба".
Нападающий за 2023 год сыграл уже 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста.
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