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Официально: Ренан Лоди присоединился к клубу Саудовской Аравии

Трансферы

Контракт действует до 2027 года

Официально: Ренан Лоди присоединился к клубу Саудовской Аравии

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Защитник Ренан Лоди присоединился к "Аль-Хиялю". Об этом клуб Саудовской Аравии сообщил на официальной странице в твиттере.

Контракт рассчитан до июня 2027 года. А "Марсель", бывший клуб защитника, получил гонорар в более 20 миллионов евро от "Аль-Хияль".

Ренан Лоди перешел в "Марсель" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 13 миллионов евро. В этом сезоне Лиги 1 сыграл 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
Alhilal_EN
Опубликовал: Екатерина Власова
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