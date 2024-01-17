Официально: Ренан Лоди присоединился к клубу Саудовской Аравии

Защитник Ренан Лоди присоединился к "Аль-Хиялю". Об этом клуб Саудовской Аравии сообщил на официальной странице в твиттере.

Контракт рассчитан до июня 2027 года. А "Марсель", бывший клуб защитника, получил гонорар в более 20 миллионов евро от "Аль-Хияль".

Ренан Лоди перешел в "Марсель" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 13 миллионов евро. В этом сезоне Лиги 1 сыграл 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями.