Полузащитник Шахтера Денил Кастильо перешел в Партизан

Денил Кастильо - игрок сербского "Партизана". Об этом сообщают официальные ресурсы ФК "Партизан".

По наявной информации, полузащитник "Шахтера" Денил Кастильо отправился в сербский "Партизан". Там он будет играть год по арендному соглашению. Отмечается, "Шахтер" будет частично покрывать зарплату футболиста.

⚽️ Denil Kastiljo stigao na Kipar!



▪️ U Partizan dolazi kao pozajmljeni igrač do 30.6.2024. godine.



▪️ Kastiljo je zadužio opremu i pridružio se ekipi.https://t.co/4BWTt1p8Jb pic.twitter.com/tey9FbThzI — FK Partizan (@FKPartizanBG) January 20, 2024

Напомним, 19-летний эквадорец Денил Кастильо перешел в "Шахтар" в апреле 2023. Его контракт с донецким клубом рассчитан на пять лет.