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Полузащитник Шахтера Денил Кастильо перешел в Партизан

Трансферы
Обновлено

Аренда на год

Полузащитник Шахтера Денил Кастильо перешел в Партизан

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Денил Кастильо - игрок сербского "Партизана". Об этом сообщают официальные ресурсы ФК "Партизан".

По наявной информации, полузащитник "Шахтера" Денил Кастильо отправился в сербский "Партизан". Там он будет играть год по арендному соглашению. Отмечается, "Шахтер" будет частично покрывать зарплату футболиста.

Напомним, 19-летний эквадорец Денил Кастильо перешел в "Шахтар" в апреле 2023. Его контракт с донецким клубом рассчитан на пять лет.

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Дениль Кастильо
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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