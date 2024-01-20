Полузащитник Шахтера Денил Кастильо перешел в Партизан
Аренда на год
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Денил Кастильо - игрок сербского "Партизана". Об этом сообщают официальные ресурсы ФК "Партизан".
По наявной информации, полузащитник "Шахтера" Денил Кастильо отправился в сербский "Партизан". Там он будет играть год по арендному соглашению. Отмечается, "Шахтер" будет частично покрывать зарплату футболиста.
⚽️ Denil Kastiljo stigao na Kipar!— FK Partizan (@FKPartizanBG) January 20, 2024
▪️ U Partizan dolazi kao pozajmljeni igrač do 30.6.2024. godine.
▪️ Kastiljo je zadužio opremu i pridružio se ekipi.https://t.co/4BWTt1p8Jb pic.twitter.com/tey9FbThzI
Напомним, 19-летний эквадорец Денил Кастильо перешел в "Шахтар" в апреле 2023. Его контракт с донецким клубом рассчитан на пять лет.
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